Malatesta Legnami, lavoratori alla porta, l'amministratore non si presenta al prefetto

Non si è presentato all’appuntamento con il prefetto l’amministratore unico della società Malatesta Legnami. Valerio Vecchiuzzo era atteso ieri mattina al tavolo di confronto chiesto dinnanzi al prefetto Guido Aprea dalla sigla sindacale Cisl in difesa dei venti lavoratori, che dal 12 giugno sono stati letteralmente messi alla porta.

"La società a giugno mi ha chiesto di mettere i lavoratori in ferie – racconta il capo operaio Roberto Terenzoni – perché la ditta avrebbe chiuso per qualche tempo per lavori di manutenzione. Ma quei lavori non sono mai partiti e da allora Vecchiuzzo ha fatto perdere le sue tracce". Nessuna comunicazione, nessuna risposta agli svariati tentativi telefonici dei dipendenti, del sindacato, dei sindaco di Licciana Nardi ove ha sede la ditta. Sparito nel nulla. Tanto da spingere tutti i soggetti coinvolti a chiedere, appunto, l’intervento del prefetto Guido Aprea. Ieri mattina a Palazzo Ducale c’erano tutti: i venti dipendenti, i vertici Cisl Andrea Figaia e Lorenzo Siche, l’avvocato Roberto Valettini che storicamente collabora con l’ufficio vertenze della sigla sindacale, il sindaco di Licciana Nardi Renzo Martelloni e il presidente dell’Unione dei Comuni della Lunigiana Gianluigi Giannetti. Ma Vecchiuzzo non si è presentato, facendo unicamente pervenire una nota al Prefetto per giustificare la sua assenza.

"Ce lo aspettavamo, purtroppo. Certamente si tratta di un atteggiamento grave e, come ha riferito il prefetto Aprea, davvero inusuale", dichiara il referente di Filca Cisl Massa Carrara, Andrea Giannuzzi. Intanto, alla procedura di licenziamento collettivo avviata lunedì mattina dalla società, Giannuzzi riferisce che Cisl ha risposto il giorno immediatamente successivo sollecitando la consultazione della società stessa ed intimandole di rispondere entro sette giorni, decorsi i quali Vecchiuzzo potrà comunque avvalersi di ulteriori trenta giorni, come previsto da procedura.

"Ad oggi stiamo lavorando per blindare le singole posizioni lavorative – dichiara la responsabile Cisl Lunigiana, Ilaria Rossi – e nel momento in cui la società non dovesse pagare la busta paga di giugno, procederemo immediatamente con i decreti ingiuntivi. Naturalmente ora dobbiamo vedere se Vecchiuzzo ci mette la faccia e si presenta alla consultazione sindacale". Mentre il sindacato lavora per garantire le retribuzioni di giugno, la liquidazione del tfr e soprattutto per esperire la consultazione sindacale e attuare ogni tutela per i lavoratori, la politica fa la sua parte con una proposta di intervento a livello regionale.

"Chiederò audizione al governatore Giani e a tutte le forze politiche indistintamente. La situazione che abbiamo a Licciana necessita della massima attenzione e chiedo ogni aiuto possibile a garanzia dei lavoratori e del mantenimento della produzione nel territorio comunale" dichiara il sindaco Martelloni. "Ringraziamo il prefetto – ha aggiunto il presidente Giannetti – per la disponibilità e la celerità con cui ha organizzato questo incontro. Chiaramente la situazione non è semplice ma l’obiettivo della politica è di salvare l’azienda e mantenerla in loco. Secondo obiettivo, salvaguardare i lavoratori supportandoli eventualmente anche in un reinserimento in altre aziende del territorio".

Michela Carlotti