Malatesta, lavoratori e sindacalisti dal prefetto

Oggi alle 11 a Palazzo Ducale il tavolo di confronto sul caso Malatesta Legnami. Il prefetto Guido Aprea ha accolto la richiesta delle rappresentanze sindacali che siederanno assieme a quelle dei dipendenti della società e ai legali dello studio Valettini che collabora con l’ufficio vertenze Cisl per la tutela dei lavoratori. Accolta dal prefetto anche la richiesta di audizione del sindaco del Comune di Licciana Nardi dove ha sede la ditta, Renzo Martelloni, unitamente a quella del presidente dell’Unione dei Comuni Lunigiana, Gianluigi Giannetti. Grande è l’incognita sulla comparizione dell’amministratore unico Valerio Vecchiuzzo, sparito dal 12 giugno quando ha chiuso la ditta con la scusa di dover sottoporre l’impianto a interventi di manutenzione. Nel caso in cui non dovesse presentarsi al tavolo, la sigla Filca-Cisl ha già fatto sapere che intende agire secondo procedura con la convocazione diretta della società che, a sua volta, avrà 30 giorni per rispondere. Dopodiché, saranno messe in campo tutte le azioni necessarie a tutela dei lavoratori e dell’attività, contro la procedura di licenziamento collettivo avviata lunedì mattina dalla società, senza neppure esperire il tentativo di consultazione sindacale e dandone comunicazione a mezzo Pec alle rappresentanze sindacali.

Michela Carlotti