Malatesta, i lavoratori dal prefetto "Speriamo ci sia anche il titolare"

Dipendenti e sindacato della Malatesta Legnami incontrano il Prefetto. Sperando che ci sia anche l’imprenditore. Continua il dramma dei lavoratori della Malatesta Legnami: mercoledì alle 11 incontreranno il Prefetto, a Massa, per esporre la propria situazione e chiedere aiuto.

Tutto è cominciato quasi un mese fa, quando gli operai della storica ditta lunigianese sono arrivati in azienda e hanno trovato un cartello che annunciava la chiusura per manutenzione. Una manutenzione mai fatta. Hanno atteso alcuni giorni e poi si sono rivolti al sindacato, chiedendo aiuto. Tutti i rappresentanti dell’impresa sono spariti, così i lavoratori hanno promosso un sit-in pacifico, davanti alla ditta a Piano di Quercia, per farsi sentire e chiedere aiuto nella tutela del posto di lavoro. La ditta lunigianese garantisce impiego a una ventina di lavoratori, quasi tutti del nostro territorio, con famiglie a carico, dal 2022 non è più condotta dalla famiglia Malatesta.

Dall’anno scorso, infatti, il gruppo ha ceduto l’attività al 60% alla società Innovatek S.r.l. e il 40% a un imprenditore, amministratore unico, che dal 12 giugno ha chiuso lo stabilimento per manutenzione sparendo nel nulla e lasciando i dipendenti preoccupati, anche di fronte a molti ordini ancora da evadere. Di fronte a questo anche la politica si è mossa, l’Unione dei Comuni, sollecitata dal sindaco di Licciana Renzo Martelloni, si è dimostrata presente e ha intenzione di fare il possibile per offrire sostegno. Intanto mercoledì mattina alcuni membri del sindacato e una delegazione di dipendenti incontreranno il Pretto. Gli altri lavoratori resteranno in piazza, con le loro bandiere, per manifestare pacificamente.

"Abbiamo ricevuto la convocazione - racconta Ilaria Rossi, responsabile Cisl zona Lunigiana - e mercoledì speriamo di sapere qualcosa in più sulla vicenda. Speriamo che sia presente l’imprenditore per dare spiegazioni. L’azienda tra l’altro stava producendo, ci sono molti ordini in attesa di essere evasi, con la produzione ferma da settimane e la scusa della manutenzione da fare. Abbiamo provato in ogni modo a contattare i proprietari - aggiunge - Non ci hanno mai risposto. Purtroppo girano alcune voci su un possibile licenziamento collettivo, ma non è stata concordata alcuna procedura in quel senso. Stiamo agendo per vie legali, vogliamo capire se si possono trovare azioni e soluzioni per continuare con l’attività, l’azienda non può chiudere, noi siamo pronti a dare battaglia per tutelare il futuro dei lavoratori".

Monica Leoncini