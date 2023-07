Mal di pancia della maggioranza "Ok al Dup, ma serve più dialogo"

di Daniele Rosi

Grandi polemiche in consiglio comunale a seguito della proposta di delibera sulla variazione di bilancio di previsione 2023-25, comprendente la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’assestamento generale e lo stato di attuazione del documento unico di programmazione. La delibera, se non ha trovato il voto favorevole dell’opposizione, lamentandone una certa inadeguatezza in più parti, oltre alla mancata analisi di alcuni allegati, è comunque passata grazie al voto della maggioranza, a fronte però di alcune osservazioni sulla necessità di un miglioramento nella comunicazione interna in casi riguardanti documenti importanti.

Forte il disappunto dell’opposizione, soprattutto del consigliere Matteo Martinelli, che ha elencato alcune criticità presenti a suo giudizio in certe parti. "Alcuni allegati fondamentali della delibera non sono stati presi in considerazione nelle commissioni, mentre sarebbe stato bene leggere con attenzione, considerato che si va intorno a della variazioni e al documento di programmazione. Portare una delibera con queste tempistiche è indecoroso, non sono stati agevolati i lavori del consiglio. Ci sono errori grossolani nei contenuti che potevano essere corretti e ho il dubbio che la maggioranza non abbia letto certe parti". Tra la minoranza alcune critiche sono arrivate anche dal consigliere Andrea Vannucci, che ha sottolineato la sensazione di come già nelle commissioni si percepisse di essere davanti a un semplice passaggio di carte. "Il documento è scritto in modo imbarazzante, ma se la maggioranza lo vota, vuol dire che concorda con i contenuti. I consiglieri di maggioranza si saranno visti propinare le scelte dall’alto, non sapendo cosa ci sia scritto non solo nella variazione ma anche nel Dup. Il consiglio comunale viene mortificato".

Nonostante la delibera sia stata approvata, non sono mancate le riflessioni dalla maggioranza, con in prima fila il capogruppo del Pd in consiglio Gianmaria Nardi che, rivolgendosi alla giunta, ha chiesto maggior attenzione. "Sul Dup ci vuole un momento di crescita ulteriore, ma votiamo la delibera perché secondo noi il lavoro fatto fin’ora è buono e ci sono elementi positivi da sviluppare. E’ però indubbio che una minor compressione dei tempi, e una maggior attenzione nella costruzione documentale ci voglia. Credo serva anche un maggior coinvolgimento delle commissioni". Concetti ribaditi anche dal consigliere di maggioranza Guido Bianchini in chiusura di discussione, con l’impegno che le osservazioni fatte possano diventare un impegno per attuare percorsi più approfonditi.

Per quanto riguarda alcune cifre della delibera, elencate dall’assessore Mario Lattanzi, sono previsti: uno stanziamento di 400mila euro di manutenzione straordinaria al campo sportivo della Perticata e l’area verde di San Francesco; 310mila euro per un accordo di mediazione con Erp, che chiude una questione iniziata nel 2004 con una delibera per la locazione dei locali del Mulino Forti; 30mila euro per rimborsi del settore lapideo; e 234mila euro per un progetto di lavoro per persone con Isee bassi e soggetti portatori di handicap. Viene poi recepito un contributo dalla Regione di 620mila euro per il nubifragio dello scorso agosto a copertura delle spese sostenute per la raccolta dei rifiuti, oltre a un’integrazione di 548mila euro come contributi Pnrr, con 170mila per l’efficientamento energetico del Regina Elena e 336mila per la manutenzione straordinaria della piscina Tosi di Carrara.