Maia Mabel Ganapini segretaria comunale dei giovani

Maia Mabel Ganapini (nella foto) nominata nuova segretaria comunale di Forza Italia giovani. La nomina è stata ufficializzata dal segretario regionale Matteo Scannerini e dal segretario provinciale Andrea Biagini, segnando un passo significativo per la presenza del movimento nel territorio.

"In un comune governato dalla sinistra è fondamentale che i giovani sappiano che Forza Italia è presente e attiva - dichiara Ganapini, studentessa del liceo linguistico Montessori - ora più che mai. Voglio essere un punto di riferimento per chi desidera far parte di un gruppo di ragazzi entusiasti e appassionati".

Anche il segretario provinciale di Forza Italia, Gianenrico Spediacci, ha espresso soddisfazione per la crescente apertura di Forza Italia verso i giovani. "Nel nostro territorio abbiamo una rappresentanza provinciale solida, preparata e di spessore. Faccio i miei complimenti a Maia e le auguro buon lavoro. Con i segretari comunali di Carrara e Massa stiamo valutando l’organizzazione di una scuola o di un gruppo informativo politico dedicato ai giovani".