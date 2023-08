Magra, via alla messa in sicurezza Firmato l’accordo Regione-Comune

PODENZANA

E’ pronta la bozza di accordo con la Regione Toscana che consentirà al Comune di Podenzana di incassare finalmente il contributo straordinario già stanziato con legge regionale per completare l’opera di regimazione idraulica sull’argine del fiume Magra e la riqualificazione ambientale nella frazione Bagni: 750mila euro, spalmati su tre esercizi finanziari a partire da quest’anno. 2023. Per poterli erogare, però, serviva la stipula di un accordo fra la Regione e il Comune che ne disciplinasse le modalità di erogazione e rendicontazione. Atto che è stato elaborato e preparato in bozza da firmare proprio in questi giorni. L’intervento, corredato di progetto di fattibilità tecnica ed economica, è stato quindi approvato dalla giunta comunale di Podenzana a marzo e già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune. Con l’accordo firmato si potrà quindi andare all’approvazione del progetto esecutivo, prevista fra settembre e ottobre la gara di appalto, affidamento dei lavori fissato al 15 gennaio, a marzo l’apertura dei cantieri ed entro gennaio 2025 la conclusione.

Proseguono intanto le opere di efficientamento energetico degli immobili comunali. Dopo palazzo civico, il plesso scolastico di Podenzana, l’impianto sportivo, il prossimo intervento riguarderà la scuola di Montedivalli con lavori per 50mila euro per illuminazione Led, impianto fotovoltaico e punto di ricarica automobili elettriche. "La potenza di picco – spiega il sindaco Marco Pinelli – sarà di 10,80 kWp, per una produzione di 15.766,3 kWh annui. Se per produrre un kWh elettrico da fonti convenzionali vengono bruciati in media l’equivalente di 2,56 kWh, sotto forma di combustibili fossili ed emessi nell’aria circa 0,65 kg di anidride carbonica, il nuovo impianto si tradurrà in una mancata emissione di 10.248 kg di co2anno, equivalente alla piantumazione di 341 alberi".