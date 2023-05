Magliette arancioni, gli studenti diventano organizzatori

Sono già decine i ragazzi delle scuole ad aver aderito alla diciottesima edizione del festival di Carrara, in programma dal 7 al 10 settembre dedicata al tema Umanità. La partecipazione è partita a ritmo sostenuto e c’è già un buon numero di volontari pronti a indossare le magliette arancioni per diventare protagonisti dell’organizzazione e della buona riuscita della rassegna. A Palazzo Binelli, sede della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara e della Fondazione Progetti che organizzano il festival, sono arrivati diversi moduli di partecipazione e in particolare hanno già aderito studenti di liceo scientifico Marconi, liceo delle scienze umane e linguistico Montessori, liceo artistico Gentileschi, liceo classico Repetti e liceo classico Rossi di Massa, istituto Meucci e istituto Galilei. Sul ‘podio’ per numero di partecipanti ci sono il liceo delle scienze umane, il linguistico e lo scientifico. C’è ancora tempo comunque per partecipare ma bisogna ricordare che i posti sono limitati: l’organizzazione del festival prevede infatti un massimo di 200 partecipanti. Per indossare le magliette arancioni, simbolo del festival sin dalla prima edizione, possono partecipare studenti maggiorenni e minorenni (minimo 16 anni), in tal caso con il permesso dei genitori. Le domande devono essere inviate entro lunedì 31 luglio a mano, nella sede della Fondazione CrC a Palazzo Binelli, via Verdi 7 a Carrara, o per email scrivendo a [email protected] Una volta terminato il festival verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti che avranno effettuato i turni concordati. Gli studenti potranno presentare l’attestato per il riconoscimento, su discrezione autonoma dell’istituto scolastico, di crediti formativi. Si può partecipare al festival con-vivere anche come tirocinanti. La sede è all’interno della segreteria organizzativa del festival e il periodo di svolgimento è da luglio a settembre. Per info 0585 55249 oppure 0585 775216.