Maggioranza compatta "Siamo con la sindaca"

"Condividiamo quanto espresso dalla sindaca Serena Arrighisulla necessità di un veloce piano di intervento". Sono uniti i capigruppo consiliari e la commissione sanità del Pd, nell’obiettivo comune di un crono-programma per costruire i protocolli di impegno per Regione e Asl, dove quest’ultimi si impegnano a rispettare le richieste dell’ordine del giorno votato in consiglio comunale. "Mentre molti si limitano a fare battaglie di retroguardia organizzando fiaccolate su obiettivi irrealistici - spiegano i democratici-, come il mantenimento di un ospedaletto, magari di serie B, o la realizzazione di un improbabile pronto soccorso senza ospedale, noi abbiamo cominciato a riflettere su come accentrare nel Monoblocco tutta una serie di attività sanitarie di alta qualità, proponendo la creazione di una struttura al servizio, non solo di Carrara, ma di tutta la provincia".

Un ospedale di serie A, chiedono dal centro di comando del Pd, basta accontentarsi, deve iniziare l’epoca della ristrutturazione. "Se il consiglio comunale ha votato un ordine del giorno, con precise indicazioni, l’Asl deve puntualmente rispondere a rapidamente, correttamente e compiutamente. Oggi il centro polispecialistico che eroga quotidianamente prestazioni sanitarie di alta qualità alla popolazione di tutta la provincia, è una realtà, e siamo fieri di aver contribuito alla sua realizzazione. Per questo siamo pronti ad ogni azione per difenderlo".

Sulla stessa linea i capigruppo. "E’ stata accordata una proroga fino al 20 gennaio 2024 per la riorganizzazione delle attività e che quindi ci sarà tempo fino a quella data per eseguirle, compreso il confermato trasferimento delle Cure Intermedie a Fossone. Come ha chiesto la sindaca ora serve chiarezza sul futuro del Monoblocco e dei servizi sanitari in città, l’amministrazione in questi mesi ha fatto tutto il possibile per agevolare il compito dell’Asl e per tutelare l’interesse della città e dei cittadini. Il centro polispecialistico ‘Sicari’, è bene ribadirlo una volta ancora, è una struttura che ha un altissimo valore per l’intera città, non solo per l’alto livello delle prestazioni che offre quotidianamente, ma anche perché rappresenta un centro nevralgico per tutto il territorio alimentando, tra l’altro, importanti ricadute economiche".