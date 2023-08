’Maffinsagra’: Porte Aperte nella Rsa di Fivizzano

Oltre 300 persone a ’Maffinsagra’.La festa si è tenuta nel verde del parco della Rsa nel comune di Motta a Fivizzano. Ha raggiunto l’obiettivo la struttura della fondazione Casa Cardinale Maffi, quello di creare condivisione e socialità. "Insieme ai fratelli e alle sorelle - raccontano gli organizzatori - , agli operatori della struttura e ai familiari, amici e cittadini per una festa d’estate che, negli anni, è diventata un appuntamento a porte aperte". Sgabei e grigliata sotto le stelle, prodotti tipici lunigianesi, musica ed esibizione del gruppo storico di fivizzano con gli sbandieratori e i tamburini. "Un’occasione per conoscere e visitare la struttura -continuano -, grazie anche al servizio navetta messo a disposizione dall’amministrazione comunale. Occasioni come questa manifestano il desiderio della fondazione di non essere fortino ma tenda, che si lascia permeare dalla società a cui appartiene. I partecipanti alla festa hanno potuto cogliere la preziosità delle persone fragili e queste ultime, l’abbraccio e il calore degli amici" Il complesso residenziale Villa San Giuseppe di proprietà della Fondazione Casa Cardinale Maffi, ha iniziato la sua attività nel 1981. Oltre ad una residenza sanitaria assistenziale, destinata ad accogliere temporaneamente o permanentemente persone non autosufficienti con un’età superiore ai 65 anni che non sono più assistibili nel proprio ambito familiare. "Il progetto ha previsto la creazione di due ulteriori realtà riabilitative sanitarie - concludono - una struttura residenziale psichiatrica per acuti e sub acuti che necessitano di un alto livello di intervento riabilitativo e una Struttura residenziale psichiatrica per persone con disagio psichico e relazionale con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni".