Maestri del lavoro Incontro in Prefettura

Incontro in prefettura per i nuovi maestri del lavoro che a palazzo ducale sono stati ricevuti dal prefetto Guido Aprea, nel tradizionale appuntamento con il consolato provinciale dei maestri del lavoro. Presenti i vertici del sodalizio con il console Erberto Galeotti, il vice Bruno Farina, il vicepresidente nazionale per il centro Italia Gino Piccini, i nuovi cinque maestri insigniti con decreto dello scorso primo maggio, sono stati presentai con un breve curriculum professionale. Si tratta di Riccarda Coppelli (Carrara, 33 anni nel Caf di Cna), Oreste Frediani (Licciana Nardi, 41 anni di servizio in Italferr, azienda del gruppo Ferrovie dello Stato), Claudio Giannoni (Carrara, 41 anni in cantiere, prima Nca poi The Italian Sea Group), Giuseppe Mussi (Carrara, 34 anni in Anfass), Marco Tonelli (Carrara, 36 anni con la Cooperativa Cavatori Lorano). "E’ importante apprezzare il valore e il contributo dei lavoratori nella loro professione con il riconoscimento ufficiale da parte delle istituzioni verso coloro che si sono distinti come ottimi lavoratori – ha detto il prefetto evidenziando i meriti professionali dei premiati – questi eventi contribuiscono a valorizzare il lavoro svolto da molti professionisti e a promuovere il loro impegno nei vari settori industriali". A conclusione dell’incontro, il vicepresidente nazionale Piccini ha donato al prefetto Aprea il tradizionale crest della federazione, simbolo di riconoscimento e di appartenenza alla associazione. I nuovi maestri riceveranno l’ambita stella nella cerimonia regionale di Palazzo Vecchio a Firenze il prossimo dicembre, cerimonia che quest’anno non si è tenuta per il tradizionale primo maggio ma è stata spostata a dicembre, in occasione del centenario della stella, istituita nel 1923. La stella al merito del lavoro è il riconoscimento riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno 50 anni di età e 25 di servizio, che si sono distinti per laboriosità, perizia professionale e condotta morale, esempio per i giovani. Il consolato dei maestri del lavoro di Massa e Carrara nasce nel 1955 e nell’anno successivo il consolato nazionale, di cui fa parte, è riconosciuto con un decreto presidenziale.

Maurizio Munda