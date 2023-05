Madonna degli Uliveti Festa tra cultura e folklore

La pioggia non ha fermato la tradizionale ’Festa della Madonna degli Uliveti’, patrona della zona industriale, tra bancarelle, attrazioni per bambini, cultura e folklore. Molto partecipata la messa dedicata ai lavoratori e caduti sul lavoro e successivamente l’omaggio al monumento per la nobiltà del lavoro umano e la memoria dei caduti sul lavoro, alla presenza del parroco don Giorgio Introvigne e monsignor Alberto Silvani. Da alcune riflessioni tratte dagli interventi dei vescovi nella festa del 1 Maggio è emersa la profonda preoccupazione per l’elevato numero di giovani che non trovano lavoro. La disoccupazione giovanile non solo li rende poveri ma recide in loro la possibilità di sognare, sperare e dare un contributo allo sviluppo della società. Particolare attenzione è stata rivolta alla precarietà di tanti giovani, sottopagati e frustrati nelle loro capacità e competenze. Senza lavoro si cresce senza dignità, per cui è stata sollecitata la politica locale e nazionale per aiutare i giovani a trovare un lavoro, dignitoso e pagato. Sentiamo troppi politici dire che tante aziende che non trovano giovani da impiegare nei comparti e questo fa capire quanto sia insufficiente la formazione e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ha preso parola anche il consigliere regionale Giacomo Bugliani, sottolineando l’importanza della giornata in cui "siamo chiamati tutti a riflettere sulla centralità del lavoro ma anche un giornata nella quale la mente si orienta su un tema importante quale la sicurezza. Questo 2023 si è aperto proprio sul tema della sicurezza sul lavoro in maniera non ottimale perché si registra un incremento delle morti sul lavoro nel nostro Paese, circa 300 in zone dal nord a sud. Questo è un dato che deve far riflettere tutti, anche le istituzioni – ha concluso – e pensare a investire di più sulla formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro".

Nell’ambito della festa, nello spazio del Museo etnologico delle Apuane, è stata inaugurata la 78ª mostra "Vestirsi a Massa tra ‘800 e ‘900", tradizioni, immagini e costumi a cura di Giuliano Marselli. La mostra, molto interessante, è visitabile fino al 21 maggio in orario 10-12 e 16-18. La giornata ha richiamato molti visitatori che hanno potuto gustare ottimi piatti di cucina locale ai vari stand gastronomici e partecipare alla 12ª edizione del mercato di Campagna Amica della Coldiretti e alla ’Festa del pastore massese’. Gli eventi, in programma fino al 21 maggio, sono promossi dal comitato organizzatore del Centro culturale apuano.

Angela Maria Fruzzetti