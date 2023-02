Macerie davanti ai padiglioni Imm

Un lungo fabbricato, che sembra l’emblema del degrado. Campeggia proprio davanti all’ingresso dei padiglioni di Carrarafiere dove oggi si aprono i grandi eventi Tirreno Ct e Balnearia, che richiameranno a Marina di Carrara operatori della ristorazione e del turismo da tutta Italia e non solo. Un biglietto da visita poco opportuno per un centro fieristico che cerca, con non poca fatica, di uscire dalla crisi e che, di certo, non aiuta il rilancio.

Scritte, vetrate scardinate e in parte abbattute, il tetto “accartocciato”, un groviglio di macerie quel fabbricato a cui la tempesta d’agosto ha dato il colpo di grazia.