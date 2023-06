MAASSA, Italia Nostra dice no alla strada e alla rotatoria, chiede riqualificazione area strategica

Pomario e ex Cat: "Basta errori. Bisogna riqualificare quell’area strategica e bellissima". Italia Nostra dice no alla strada e alla rotatoria: "Destinate subito le risorse finanziarie (recuperate con una variante progettuale) al giardino del Pomerio valutando la possibilità di fare un parcheggio anche multipiano a monte della scuola media Bertagnini". La discussione su quel pezzo di città va avanti da decenni e l’associazione invita il sindaco a dar seguito alle promesse elettorali ovvero "condividere progettazione e realizzazione degli interventi di ripristino del giardino e riqualificazione dell’ex deposito Cat con la comunità e le associazioni che hanno a cuore un luogo simbolo". E prosegue: "Sappiamo - si legge nella lettera a Persiani - che anche lei ha forti perplessità sull’utilità di una strada (il prolungamento di via Giampaoli su via Bassa Tambura ) che spezzerebbe la continuità tra il giardino recuperato e la nuova casa delle Arti e di una rotatoria a 50 metri dall’ineliminabile semaforo tra via Palestro e via Bassa Tambura, rotatoria utile solo a demolire l’edificio recuperato dell’ex lavaggio e a peggiorare il percorso dei mezzi pesanti per le cave. Queste previsioni sono un retaggio del Piuss e sono sbagliate. Il consiglio comunale è stato costretto ad approvare il progetto per rispettare i tempi dei finanziamenti ma l’assessora Ferrari ha detto che rotatoria e strada possono essere riviste o eliminate con una variante che dovrà essere approvata prima della gara per eseguire i lavori". Italia Nostra conclude che "i vari consiglieri sia di maggioranza che di opposizione hanno anch’essi manifestato perplessità sulle soluzioni viarie, compresa la pedonalizzazione di via Pomario e la riduzione degli stalli per auto non trattandosi di un nuovo parcheggio ma di un parcheggio già esistente".

A.M.Fru