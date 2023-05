"Ma dov’è finita la consulta dei giovani?"

Approvato il regolamento è cominciata l’attesa, finora vana, che la Consulta giovani del Comune di Carrara prendesse forma. "Dov’è finita?" chiedono Jacopo Grassi e Lorenzo Borghini, "due ragazzi che si interessano alla politica locale di Carrara", come si definiscono.

"Siamo qui con grande dispiacere ad affermare che dopo l’approvazione del regolamento della consulta non si è fatto vivo più nessuno, dopo vari solleciti ci ritroviamo ancora rimbalzati dal fatto che è festa e quindi “ci sentiamo dopo” – sottolineano – . Ricordiamo che come afferma il regolamento all’ articolo 6 comma 2: in sede di prima applicazione, la CPG viene insediata entro tre mesi dall’approvazione del presente regolamento". Pongono dunque un quesito all’amministrazione comunale e, in modo particolare, al delegato alle politiche giovanili Davide Diamanti (nella foto), ovvero "se riusciranno in meno di due mesi a fare un bando e convocare la prima seduta, considerata l’imminente fine dell’anno scolastico e l’inizio delle vacanze estive che contribuirà ad aumentare il disinteresse verso la nuova consulta".

"In questo momento noi giovani – continuano –ci sentiamo totalmente abbandonati da questa amministrazione, sollecitiamo e difendiamo il nostro diritto alla costituzione di quest’ultima". I due ragazzi sostengono che dopo l’approvazione nessuno si è preoccupata dell’attuazione. Criticano poi il delegato alle politiche giovanili Diamanti sottolineando che "a un anno dalla nomina non ha portato alla città alcuna proposta e di conseguenza nessuna misura a favore di noi giovani".