Ma da dove arriva tutta quest’acqua? Falde sotterranee e scenografiche sorgenti

Nella provincia di Massa Carra, la Valle del Lucido,si caratterizza per affioramenti di acque sotterranee particolarmente ricche di sali minerali. A sud dell’abitato di Equi Terme, sgorgano due sorgenti: la sorgente Barrila e la sorgente della Buca d’Equi, probabilmente alimentate dallo stesso circuito.

Le sorgenti calde, sfruttate dallo stabilimento termale di Equi, si trovano invece nella sponda sinistra del torrente Lucido. Le acque sono situate lungo le linee di frattura, faglie della crosta terrestre o in prossimità di vulcani estinti. Le acque piovane penetrano nel terreno, i sali disciolti dalle rocce e i gas sprigionati dalle attività tettoniche o dal raffreddamento di un bacino magmatico. L’acqua solforosa di Equi era già utilizzata ai tempi dei romani e poi utilizzata unicamente dagli abitanti del luogo.Le acque impiegate negli impianti termali vengono alla luce da una cavità lungo la riva sinistra del torrente Lucido, vicino al paese. Stiamo parlando di una sorgente ad alto contenuto di zolfo e sali. L’acqua di Equi è

indicata per la cura delle affezioni dell’apparato respiratorio, per affezioni dermatologiche, malattie osteo-articolari e per problemi vascolari. Gli effetti curativi risultano più efficaci con temperature dell’acqua un pò superiori a quelle naturali.