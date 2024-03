M5s: "Riapriamo la fontanella di Evam". Parte una petizione

I solleciti non hanno ottenuto risultati, e ora il Movimento 5 Stelle di Massa avvia una raccolta firme per far riaprire la Fontanella Pubblica dell’Evam. Domani, dalle 9,30 alle 13, un gazebo sarà installato in piazza Stazione per l’iniziativa mirata alla valorizzazione e alla tutela dei beni comuni e al diritto fondamentale all’accesso all’acqua. “Riapriamo la Fontanella Pubblica dell’Evam”, è il titolo della petizione del M5s che sottolinea come l’acqua, bene comune, debba essere accessibile a tutti. La fontanella di fronte allo stabilimento Evam, sottolinea, è "un simbolo di questo diritto ma è ormai inattiva da anni senza una spiegazione chiara". La petizione vuole sollecitare le autorità competenti a fare chiarezza sulla situazione e ripristinare l’erogazione dell’acqua. Il movimento invita tutti i cittadini a unirsi nella giornata di mobilitazione civica.