Lutto per il collega Benedetti. E’ scomparsa la mamma Neda

Un grave lutto ha colpito ieri mattina il nostro collega e amico Giovancarlo Benedetti. E’ venuta a mancare la mamma, Neda Amati (nella foto). Aveva 91 anni. Originaria di Scansano (Grosseto), Neda era arrivata a Massa nel 1950 dove aveva sposato l’avvocato Ermenegildo Benedetti, molto noto in città, era stato anche vice sindaco nei primi anni Sessanta. Il collega Giovancarlo ha lavorato per tanti anni alla Rai, prima come corrispondente da Massa Carrara, mettendo in luce le bellezze del nostro territorio ma anche le sue criticità, e poi come redattore a Roma. Ora è in pensione, anche se continua a seguire con passione la cronaca cittadina in particolare quella politica.

I funerali di Neda Amati Benedetti si terranno oggi, alle ore 16, nella chiesa della Madonna del Monte (nella zona del vecchio ospedale). A Giovancarlo le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione.