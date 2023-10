"Lupi a Filattiera: tema da portare in Consiglio"

Pochi giorni fa una mattanza di capre e pecore nella zona di Caprio, nel Comune di Filattiera, causata da predatori entrati nottetempo in un recinto dove hanno attaccato gli animali domestici che vi erano allevati, sterminandoli tutti. Un evento, insieme a molti altri, di cui si era parlato in un incontro svoltosi a Pontremoli fra amministratori e agricoltori, promosso per far fronte ai continui danni provocati ai raccolti ed alle coltivazioni da parte dei cinghiali. Questa ennesima vicenda ha indotto a Filattiera il consigliere d’opposizione Andrea Draghi (nella foto) a rivolgersi ufficialmente alla sindaca Annalisa Folloni, affinchè intervenga urgentemente sul tema e convochi una riunione.

"Chiedo che il sindaco organizzi un urgente incontro con i consiglieri comunali aperto eventualmente anche agli enti di competenza, al fine d’approfondire la problematica rappresentata – scrive Draghi nel suo documento – dalla ormai frequente presenza del lupo nelle zone urbane del Comune di Filattiera con tutte le ricadute negative che ciò comporta. La presenza di questi carnivori infatti può provocare e già ha provocato gravi danni nei confronti dei nostri cittadini residenti e non possiamo attendere,come già accaduto in altre località del Paese – sottolinea il Consigliere – che si giunga a registrare attacchi agli animali da compagnia e persino ai loro proprietari. Colgo quindi l’occasione per chiedere che il problema rappresentato dalla aumentata presenza del lupo nei centri urbani del Comune di Filattiera, venga inserito nell’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale e che intanto, la sindaca, convochi urgentemente la riunione".

Roberto Oligeri