Luogo che accoglie tutti gli amanti della conoscenza

Abbiamo incontrato Susanna Dal Porto, direttrice della biblioteca civica di Massa. "Sono stata 13 anni nella biblioteca di Pisa, poi Livorno. Nel 2018 sono tornata a Massa. Nella biblioteca universitaria di Pisa mi occupavo di banche dati. Il lavoro che svolgo ora è diverso. In che cosa consiste? È molto vario. Per il mio ruolo spesso il mio tempo è dedicato alla gestione della biblioteca o al bilancio delle spese. Mi piacerebbe stare un pò di più a contatto col cittadino, capire come vive la biblioteca".

Una gestione di successo...

"Nel 2023 abbiamo fatto 30000 prestiti, numeri enormi. Durante il Covid l’aumento di prestiti digitali. Da un’analisi i servizi sono in crescita con il 20% in più di iscrizioni, abbiamo utenti anche da altre province".

Un catalogo prestigioso:

"Abbiamo circa 22000 documenti antichi dal 1500-1830. La carta antica ha rumore e odore particolari, oggetti artigianali che valorizziamo con un laboratorio per i ragazzi"

Chi lavora in biblioteca?

"Oltre al personale abbiamo 2 inserimenti socio sanitari che lavorano da noi e da marzo 2 detenuti (pubblica utilità). In più c’è la cooperativa che gestisce il servizio nel week end".

Chi è la persona più importante che ha visitato la nostra biblioteca?

"Tutti sono importanti. Una visita particolare è quella dei figli e nipoti della professoressa Massariella alla quale è dedicata la sala al primo piano: ha vissuto la tragedia di Ravensburg, un campo di deportati politici".