Lunigiana, Unione dei Comuni investe per sostenere i Campi Estivi

L’Unione dei Comuni aiuta le famiglie alle prese coi campi estivi. E’ stata votata all’unanimità da tutti i sindaci l’iniziativa promossa dall’assessore alla Pubblica istruzione dell’Unione di Comuni e sindaco di Filattiera Annalisa Folloni, di investire parte dell’avanzo dell’ente nel sostegno ai comuni lunigianesi, per poter garantire l’attivazione dei campi estivi dedicati a bambini e ragazzi. La cifra, che va a integrare quella già stanziata dalla Regione, non sufficiente per coprire il servizio su tutto il territorio, è stata suddivisa tra i 13 comuni, in base ai numeri degli abitanti. "Nella nostra programmazione - spiega la Folloni - abbiamo sempre avuto fondi da dedicare ai campi estivi, oltre a fondi per la programmazione scolastica tradizionale. I campus sono importanti, per i ragazzi e per le famiglie. Nella programmazione del Pez, Progetti di educazione zonale, fino a quest’anno erano previste risorse per programmare i centri estivi in ogni Comune della Lunigiana, ma queste risorse sono diminuite e abbiamo deciso di intervenire per garantire ugualmente il servizio alle famiglie. Penso sia stata una scelta fondamentale: i campi estivi sono importanti non solo per il sostegno alle famiglie ma anche e soprattutto per l’aggregazione dei ragazzi e per le esperienze che possono vivere in un ambiente tranquillo e sicuro, tramite nuovi laboratori, diversi da quelli svolti a scuola durante l’anno. Sono orgogliosa, come assessore, di aver ottenuto l’unanimità e per aver applicato, di conseguenza, queste risorse per i nostri ragazzi e aver garantito una continuità che derivava da esperienze degli anni passati. Ogni Comune potrà programmare i campus, i contributi saranno elargiti a rendicontazione avvenuta. In Lunigiana nei prossimi mesi laboratori e campus interessanti e diversificati". Sul sito istituzionale di ogni Comune ci sono le info sui i campi estivi in calendario.

M.L.