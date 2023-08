’Lunigiana senza barriere’ Riconosciuto il grande impegno dell’associazione ’A piccoli passi’

di Monica Leoncini

L’impegno costante a favore della disabilità e delle persone fragili è una loro prerogativa. Ecco perché la 14ª edizione del premio ’Lunigiana senza barriere’, ideato dall’Associazione paraplegici di Massa Carrara, che viene conferito a persone, enti, associazioni che si distinguono nel sociale, è stato consegnato all’associazione ‘A piccoli passi’. La motivazione è il loro impegno in favore della disabilità, di anziani e giovanissimi, contraddistinto dalle tante attività svolte in Lunigiana. La cerimonia si è tenuta nella consiliare a Licciana Nardi, presenti il sindaco Renzo Martelloni, il vicesindaco Omar Tognini e l’assessore Barbara Germi. A consegnare il premio è stato Giacomo Perfigli, presidente dell’Associazione paraplegici della provincia di Massa-Carrara. "Siamo commossi di ricevere questo riconoscimento – ha detto emozionata Sabina Pietrini, presidente dell’associazione –. Per noi è molto significativo, ha un valore infinito che ci ricorda tutte le attività portate avanti nell’ambito della disabilità, che per noi si concretizza in un’abilità in più, quella del cuore".

"Per noi è sempre un’emozione - ha aggiunto Perfigli – consegnare il premio ogni anno alle realtà lunigianesi che si impegnano tutti i giorni verso il mondo della disabilità. E’ giusto che associazioni o persone siano premiate per il proprio impegno".

"Come amministrazione – ha concluso Martelloni – siamo orgogliosi che l’associazione presieduta da Sabina Pietrini abbia ricevuto un riconoscimento per l’impegno nel sociale. Abbiamo voluto essere presenti alla cerimonia per esprimere la nostra gioia. Una bella realtà, che insieme alle altre associazioni del territorio forma un’ottima organizzazione sociale nei confronti dei cittadini".