Massa Carrara, 5 novembre 2019 - Il maltempo crea preoccupazione in Lunigiana dove il torrente Fiume, nel territorio di Zeri ( Massa Carrara), è esondato in due punti. Smottamenti invece in località Bergugliara e nella frazione di Piania mentre a Pontremoli viene monitorata la piena del torrente Verde.

Lo rende noto il Consorzio di bonifica 1 Toscana nord. Presidiato costantemente l'impianto idrovoro di Aulla, pronto a entrare in funzione in caso di innalzamento sopra la soglia di guardia del Magra. «Al di là di problematiche puntuali e circostanziate - sottolinea il consorzio in una nota -, il reticolo idraulico sul quale abbiamo effettuato in tutti questi mesi importanti interventi di manutenzione preventiva, sta dimostrando, fino ad adesso, di saper reggere all'onda d'urto di precipitazioni ripetute e durature. Naturalmente confidiamo in una rapida tregua del maltempo, perché la pioggia caduta comincia davvero ad essere significativa».