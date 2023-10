Lunigiana, oltre 2mila firme raccolte per riavere l’ambulanza

Lunigiana, 31 ottobre 2023 – Non va giù la riforma dell’emergenza-urgenza che, nelle intenzioni di Asl e Regione Toscana, dovrebbe essere applicata indistintamente su tutto il territorio regionale senza però tener conto delle peculiarità di comprensori difficili per caratteristiche orografiche. Come la Lunigiana, dove la percorrenza stradale in molte frazioni di montagna poco si concilia con le patologie tempo dipendenti. Questo mese sono state tagliate due ambulanze medicalizzate, la Mike di Aulla e quella di Fosdinovo, che effettuavano 400 e 170 interventi l’anno. È stata inoltre trasferita a Carrara la Lucas 2.0, apparecchiatura per la compressione toracica che supporta il personale di servizio nei presidi di emergenza urgenza.

La reazione della Lunigiana è stata, e continua ad essere, forte. Sul piatto c’è un documento sottoscritto all’unanimità dai sindaci lunigianesi per il ripristino della Mike e firmato congiuntamente da comitati e cittadini; una petizione popolare avviata per lo stesso motivo e che ha superato 2mila firme; la richiesta di prestazioni aggiuntive per incentivare medici ed infermieri ad esercitare in Lunigiana.

Ed ovviamente, l’atteso confronto dei sindaci con l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini. "La Regione ormai non può più far finta di nulla" ribadisce il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, riferendosi all’assenza dell’assessore Bezzini nell’ultima assemblea della Società della Salute terminata con il rimpallo di responsabilità della direttrice generale Usl, Maria Letizia Casani, alle decisioni politiche di Regione Toscana. Il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri, non ci sta e rincara la dose sulle responsabilità congiunte: "Si tratta di una scellerata organizzazione voluta dalla coppia Regione/Asl che mette seriamente a rischio la tempestività d’intervento e persino, talvolta, potrebbe pregiudicarne la stessa fattibilità".

Dal canto suo, il sindaco Mastrini snocciola dati incontrovertibili: "Basti pensare che l’area del 118 di Aulla dovrebbe coprire circa 25 mila abitanti, metà della Lunigiana intera, distribuiti fra i territori di Aulla, Podenzana, Licciana Nardi, Comano e Tresana. A questi aggiungiamo oggi anche Fosdinovo". Intanto, slitta ancora la data del confronto dei sindaci con l’assessore regionale che sembrava essere disponibile per il 2 novembre. Il presidente SDS Riccardo Varese ha infatti confermato che non è ancora calendarizzata la partecipazione dell’assessore all’assemblea Sds.

Aggiunge, però, che il 2 novembre lui vedrà comunque Bezzini a Carrara, in occasione di un incontro degli amministratori locali del centro sinistra sui problemi delle aree interne. "Potrò - annuncia Varese - portare ancora una volta le decisioni prese da tutti i sindaci lunigianesi. Chiare e non dettate da colori politici ma assunte nell’interesse di tutti i cittadini della Lunigiana. A mio parere, è non solo mio, la Regione è tra le migliori in materia di sanità. Spero vivamente dimostri di esserlo anche in questa occasione".