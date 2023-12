’Lungomare sicuro’: arriva la videosorveglianza sulla costa

Arrivano le telecamere in viale Colombo e viale Vespucci a Marina di Carrara. L’amministrazione ha vinto un bando della Regione Toscana per realizzare un nuovo sistema di videosorveglianza del territorio, in questo caso una zona calda come quella della movida. Un investimento da oltre 93mila euro che va ad aggiungersi alle telecamere per la lettura delle targhe e all’autovelox fisso di ultima generazione, in grado di leggere quattro corsie, che sarà posizionato nei prossimi mesi. Il nuovo progetto di videosorveglianza si chiama ‘Lungomare sicuro’ ed è già stato approvato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nella seduta del 9 agosto del 2022.

"L’amministrazione considera i sistemi di videosorveglianza come uno strumento di primaria importanza per la sicurezza dei cittadini – spiega l’assessore alla mobilità Elena Guadagni –, in questa ottica abbiamo cercato di implementare sia il sistema di videosorveglianza sia di quello di lettura targhe veicoli. Abbiamo presentato domanda per questo bando regionale ed è andata bene. Come amministrazione partecipiamo a questi bandi per aggiungere sempre più telecamere nell’ottica di sorvegliare sempre di più il territorio".

E come detto a breve arriverà il nuovo autovelox fisso Speedvelox automatic dual, e sarà posizionato in accordo con la prefettura su una strada del territorio comunale con alta densità di traffico, e dove si è registrato un maggior numero di incidenti stradali, anche se il tratto di strada in questione non è ancora stato reso noto. Sarà accesso 24 ore su 24 ed è in grado di rilevare i limiti di velocità su quattro corsie contemporaneamente.