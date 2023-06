Lungomare da leggere Torna la kermesse culturale

Al via la seconda edizione di “Lungomare da leggere“, il festival dedicato alla letteratura e alla narrazione in programma dal 22 al 25 giugno a Marina di Massa che è stato presentato ieri mattina. La location principale sarà Villa Cuturi, dove gli ospiti illustri del panorama letterario italiano terranno gli incontri rivolti al pubblico che potrà partecipare gratuitamente. Ci saranno, oltre ai dibattiti letterari con autori di fama, anche incontri di avvicinamento alla lettura, dedicati al tema del “mare“, che si svolgeranno sul Pontile e in piazza Pellerano. Direttore artistico della manifestazione è Marco Vichi, scrittore italiano autore di racconti, testi teatrali e romanzi, tra cui quelli della fortunata serie del commissario Bordelli.

L’evento vedrà la partecipazione di scrittori del calibro di Giancarlo De Cataldo, Leonardo Gori, Carlo Lucarelli, Diego De Silva che interverranno durante gli “incontri con l’autore“ in programma alle 21.15 a Villa Cuturi nelle quattro serate del festival. Assieme a loro anche due scrittori affermati: Alberta Riccardi e Luca Scarlini. Felice di riproporre la manifestazione Enrico Isoppi di Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, che ha ringraziato organizzatori e sponsor. Entusiasta anche il sindaco di Massa Francesco Persiani che ha sottolineato quanto la lettura sia importante soprattutto per i giovani. Ha parlato anche lo scrittore Marco Vichi: "Ci piace che il clima del festival sia bello anche umanamente e ci faccia guadagnare dei lettori". La serata centrale di sabato 24 giugno vedrà un incontro particolare: Marco Vichi e Sandra Petrignani interpreteranno un’intervista immaginaria alla scrittrice Alba de Céspedes, una protagonista della letteratura dell’Italia del Novecento, al tempo stesso autrice, intellettuale, madre e partigiana. La serata proseguirà con uno spazio musicale anch’esso, come le letture, dedicato al tema del mare: un concerto omaggio alla canzone d’autore italiana e sudamericana con Armando Corsi, storico chitarrista di Ivano Fossati accompagnato da Gioacchino Costa. Ampio spazio all’intrattenimento dei più piccoli, con i lettori volontari di “Nati per Leggere“, “Nati per la Musica“ e quelli della Biblioteca Civica Giampaoli di Massa, oltre ai laboratori artistici a cura di Museo Diocesano di Massa e dell’artista Enrica Pizzicori, che si svolgeranno alle 18 in piazza Pellerano da giovedì 22 a domenica 25 giugno. Anche questa edizione vedrà protagonista l’associazione LaAV, Letture ad Alta Voce del Circolo di Massa, che sarà impegnata nelle "letture sul pontile". Venerdì 23 alle 20, i protagonisti saranno i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio comunale vincitori del concorso letterario a tema libero "Liberi di scrivere". Programma su www.lungomaredaleggere.it.