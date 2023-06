Lungomare da leggere La narrativa in vetrina con i big della letteratura

Oggi al via “Lungomare da leggere“, festival dedicato alla letteratura e alla narrazione, fino a domenica a Marina di Massa. La location principale è Villa Cuturi, mentre gli incontri di avvicinamento alla lettura si svolgeranno sul Pontile e in Piazza Pellerano e saranno quest’anno dedicati al tema del “mare”. Direttore artistico della manifestazione è Marco Vichi.

L’evento, alla sua seconda edizione, vedrà la partecipazione di scrittori del calibro di Giancarlo De Cataldo, Leonardo Gori, Carlo Lucarelli, Diego De Silva che interverranno durante gli “incontri con l’autore” in programma alle 21.15 a Villa Cuturi nelle quattro serate del festival. Assieme a loro anche due scrittori affermati che hanno di recente pubblicato il loro primo romanzo: Alberta Riccardi e Luca Scarlini. La serata centrale di sabato vedrà un incontro particolare: Marco Vichi e Sandra Petrignani interpreteranno una intervista immaginaria alla scrittrice Alba de Céspedes, una protagonista della letteratura, della poesia e dell’Italia del Novecento, al tempo stesso autrice, intellettuale, madre e partigiana. La serata proseguirà con uno spazio musicale: un concerto omaggio alla canzone d’autore italiana e sudamericana con Armando Corsi, storico chitarrista di Ivano Fossati (che vanta collaborazioni con artisti come Paco De Lucia, Anna Oxa, Bruno Lauzi), accompagnato da Gioacchino Costa. Ampio spazio per l’intrattenimento dei giovani.

Anche questa edizione vedrà protagonista l’associazione LaAV, Letture ad Alta Voce del Circolo di Massa, che sarà impegnata nelle “letture sul pontile”: quattro appuntamenti, in programma alle 19 in ciascuna giornata del festival, per ascoltare pagine coinvolgenti della letteratura italiana e anglo- americana che hanno come sfondo o tema il mare. Domani sera con inizio alle 20, durante un aperitivo offerto al pubblico, saranno invece protagonisti i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio comunale vincitori del concorso letterario a tema libero “Liberi di scrivere”, diviso nelle categorie: Iuniores (medie), Minores (biennio superiori), Maiores (triennio superiori). Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.