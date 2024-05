Lungomare da leggere. Incontri, laboratori, letteratura e musica nel segno di Vichi

Continua l’avventura di “Lungomare da leggere”, la rassegna giunta alla sua terza edizione che dal 27 al 30 giugno porterà ospiti di rilievo a Marina di Massa. Il Festival, realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara in collaborazione con il Comune di Massa, con il patrocinio della Regione Toscana, della Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana, della Provincia Carrara e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, propone un calendario ricchissimo e di primissimo livello.

Riconfermato anche per questa edizione 2024 lo scrittore Marco Vichi alla direzione artistica. Il Festival vedrà in ogni serata tre tappe in successione dedicate alle letture ispirate al tema della “donna”, ai laboratori per i più piccoli e alle presentazioni dei libri con protagonisti autori di primo piano nel panorama della narrativa italiana, quali Francesca Giannone, Marcello Fois, Dacia Maraini, Giancarlo De Cataldo e Diego de Silva. Nelle quattro serate sarà significativa anche la presenza dei giovani, protagonisti in più ruoli all’interno del programma: dalle letture agli appuntamenti musicali o agli esordi alla scrittura.

Novità di questa edizione sarà il format delle letture che si svolgeranno in modalità “itinerante”, per dare ancora più forza al carattere diffuso e all’impegno di promozione alla lettura che il festival porta avanti. Letture che daranno il via alla kermesse giovedì 27 giugno alle 19.15 curate dal Circolo LaAV Letture ad Alta Voce di Massa che leggeranno brani tratti da “La Portalettere” di Francesca Giannone.

Soddisfazione espressa dal presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Carrara Enrico Isoppi: "Siamo giunti alla terza edizione di questa importante manifestazione che ormai è entrata a far parte dell’estate di Marina di Massa e non solo. Siamo orgogliosi del percorso di rete che abbiamo avviato e che stiamo portando avanti grazie al coinvolgimento del territorio e delle scuole, un percorso che noi riteniamo fondamentale per queste tipologie di eventi".

Quest’anno è previsto anche un appuntamento extra: giovedì 20 giugno alle 21.15 avrà luogo la preview del festival Lungomare da Leggere alla presenza dello scrittore Marco Vichi che dialogherà con Leonardo Gori nell’elegante cornice del giardino dell’hotel Excelsior a Marina di Massa. Ogni evento è aperto a tutti, ad ingresso libero e gratuito.

Michele Scuto