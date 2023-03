Lunga vita al Convento Terminati i lavori di ristrutturazione ed efficientamento

Sono terminati i lavori di ristrutturazione al Convento-ostello degli Agostiniani. Gli interventi sono durati 18 mesi e hanno comportato il totale rifacimento del tetto, l’efficientamento energetico del complesso, la tinteggiatura delle facciate,le caldaie sono state sostituite e divise fra la parte di competenza della Biblioteca e quella dell’Ostello vero e proprio, l’intero sistema antincendio è stato installato a norma di sicurezza in base alle leggi attuali. Un costo complessivo di 370mila euro, finanziato in parte con risorse ministeriali e in parte comunali per garantire efficienza e lunga vita a questo edificio simbolo della vita culturale e amministrativa di Fivizzano.

Quello degli Agostiniani è un antico convento risalente al Quattrocento, fondato da fra’ Giacomo da Montalcino, il secondo in ordine cronologico edificato dall’Ordine di Sant’Agostino, il cui inizio dei lavori di costruzione è datato nel 1392, per volere di Niccolò Malaspina, signore di Verrucola e Fivizzano. I monaci dell’Ordine inglobarono successivamente nelle loro disponibilità anche l’annessa chiesa di San Giovanni (rasa al suolo da un violento terremoto del 1920). Un’autentica fucina di teologi e di menti, il Convento degli Agostiniani, in cui si formarono personaggi assai importanti e influenti quali padre Agostino Molari,per tre volte vicario generale dell’Ordine e successivamente sacrista dei Palazzi Apostolici a Roma. Fu grazie ai suoi buoni uffici se il Parato di Papa Niccolò V ( la cui madre, Andreola Bosi era fivizzanese), donato dalla città di Siena arrivò a Fivizzano.Nel Convento, si forgiò anche fra’ Leonardo Valazzana, grande teologo e predicatore, colui che nel 1497, dal pulpito di Santo Spirito, lesse la scomunica contro Savonarola. Altro religioso di rango, proveniente dal Convento di Fivizzano, fu Alessio Stradella, maestro della facoltà di Teologia a Roma che, per volere papale, fu tra i protagonisti del Concilio di Trento. Dopo varie vicissitudini occorse nei secoli, alla fine del 1800 il Comune diventò proprietario dell’immobile che cedette alle Suore Angeliche di San Paolo le quali lo destinarono a convitto-educandato fino al 1979, anno in cui venne rivenduto al Comune di Fivizzano.

Oggi la struttura dell’ex Convento degli Agostiniani rappresenta il cuore pulsante della vita culturale e amministrativa cittadina. Nei suoi grandi spazi sono racchiusi infatti il Museo di arte Sacra, la sala del Consiglio comunale, la biblioteca civica e l’Ostello che può ospitare 70 persone, il Museo della Metereologia dedicato al generale Bernacca, il primo in Italia del suo genere. Il suo chiostro e l’ampio giardino ospitano continuamente mostre ed eventi culturali, mentre nei sotterranei esiste una cripta dove le spoglie di numerosi monaci dormono il sonno eterno.

"Per quanto concerne l’Ostello, prima della pandemia ospitavamo fra i vari turisti un flusso continuo di studenti dal Belgio che si alternavano settimanalmente lungo tutto l’arco estivo – spiega il sindaco Gianluigi Giannetti – e attualmente la struttura è in gestione a una associazione onlus".

Roberto Oligeri