Lunezia I marinelli rivogliono la musica

di Alessandra Poggi

Nonostante siano passati più di cinque anni dalla ‘cacciata’ del premio Lunezia da Marina, voluta dalla giunta a 5 Stelle e riconfermata da quella di Serena Arrighi, i commercianti non si rassegnano e tornano a chiedere che il premio torni a casa. In quella piazza Menconi che ha visto sfilare numerosi cantanti tra cui Alexia, i Negramaro e Marco Masini. Una richiesta che faranno direttamente alla sindaca in occasione dell’incontro ‘Fuori dal Comune in programma per mercoledì 22 marzo all’autorità portuale. Oltre al Lunezia i commercianti lamentano l’assenza generale di manifestazioni capaci di portare gente in piazza. Tra quelli che chiedono il ritorno del Lunezia c’è Gianni Vatteroni dello studio fotografico Ciak: "Il premio era un evento importante e andrebbe riportato a Marina – dice – non solo per i giorni in cui andava in scena ma per la visibilità che dava a livello nazionale. Potevamo riprenderci la nostra piccola notorietà. Era un evento importante e ora non c’è più. Il premio Lunezia portava 10mila spettatori a serata, tanti da fuori città nella speranza di conoscere i cantanti. Ma era bello anche vedere gli artisti girare per Marina con i fans che affollavano la piazza già dal primo pomeriggio. Sarebbe bello poterlo rifare, anche in versione ridotta".

Premio Lunezia a parte Ilaria Antonucci del negozio Made in Ily parla di vuoto assoluto, "Questa zona ormai si è talmente degradata che sto pensando di chiudere il negozio – racconta – non ci sono eventi ma in compenso è diventata il regno dello spaccio ed è frequentata da persone non troppo per bene. Sabato scorso mi hanno rubato il telefono cellullare che avevo appoggiato vicino alla cassa, e questo la dice lunga sul degrado che regna in questa zona. Non fanno più il Lunezia? E va bene, ma almeno sostituitelo con degli eventi che portino gente, soprattutto in estate dove manca un richiamo per turisti e cittadini". Della mancanza di eventi si lamenta anche Alice Cucurnia della pizzeria e stuzzicheria Cavalli: "Va bene qualsiasi iniziativa basta che facciano qualcosa – dice –. Il Lunezia portava tantissima gente e ricordo che lavoravamo fino a notte fonda, e come noi anche gli altri. Iniziative non ne fanno e se le fanno lo sappiamo il giorno stesso. L’estate in piazza ormai è morta, con il Lunezia a parte la musica che faceva da contorno vedevamo le persone. Ora è un degrado totale. Lo spazio non manca e ci auguriamo che per l’estate che sta arrivando organizzino delle iniziative capaci di portare gente".