Lunedì un’altra nave di migranti Arriva la Life Support con 29 persone

di Cristina Lorenzi

Un altro barcone soccorso davanti alle coste libiche. Altri migranti che saranno dirottati nel nostroporto lunedì. La Life support ha raccolto 29 persone che finiranno il viaggio nel porto di Marina. L’arrivo è previsto per la mattina di lunedì, intorno alle 10. A bordo anche tre donne e un bambino stremati e salvati dalle acque e dalle ustioni di gasolio e sole. Il natante ed era stato segnalato dall’aereo Airborne della Ong Sea Watch. L’unica nave di soccorso presente nell’area era la Life Support di Emergency.

"I naufraghi - commenta Albert Mayordomo, capomissione della Life Support - erano partiti all’1,30 di venerdì ed erano in viaggio da quasi 10 ore quando abbiamo iniziato le operazioni di soccorso. Non appena ci siamo avvicinati siamo stati investiti da un fortissimo odore di benzina. Le taniche a bordo si erano rovesciate: alcuni naufraghi erano immersi nella benzina e, per mancanza di carburante, il natante non sarebbe stato in grado di navigare ancora a lungo". "In questa missione, come nelle precedenti - prosegue Mayordomo - siamo stati testimoni indiretti di illegali respingimenti di imbarcazioni di migranti verso la Libia. Persone che hanno il diritto di raggiungere un luogo sicuro dove chiedere asilo e che per nessuna ragione dovrebbero essere riportate in Libia, un Paese dove le persone migranti subiscono gravissime violazioni dei diritti umani. Molti viaggiano per anni prima di poter provare a raggiungere un luogo sicuro dove potersi finalmente fermare". I naufraghi provengono da Eritrea, Etiopia, Gambia e Sudan. Luoghi, spiega la ong, "in cui la sopravvivenza non è garantita a causa di conflitti armati e mancanza di cibo. Alcuni hanno viaggiato anche per anni prima di poter provare a raggiungere l’Europa".

"Il bambino al momento sembra molto turbato - afferma Giovanni Dolci, medico a bordo della nave – era a rischio di disidratazione e ipertermia. Al momento del soccorso, molti di loro erano imbevuti di carburante e acqua salata, una miscela che se resta a lungo a contatto con la cute causa ustioni chimiche".

Dopo aver concluso le operazioni di salvataggio e aver informato le autorità, la Life Support ha chiesto un porto sicuro dove sbarcare i naufraghi. È stato assegnato dalla Maritime Rescue Coordination Centre il porto di Marina di Carrara. Life Support è la nave di ricerca e soccorso di Emergency ed è attiva nel Mediterraneo Centrale, la rotta migratoria più mortale al mondo, dal dicembre 2022. In questa rotta, solo nel 2023, si sono contati almeno 983 morti. La Life Support ha soccorso finora 683 persone.

Intanto la sindaca Serena Arrighi, ieri, appena ricevuta la comunicazione dalla prefettura, ha messo inmoto la macchinadell’accoglienza. "Anche questa volta – sottolinea Arrighi – la nostra città si farà trovare pronta e saprà accogliere queste persone con umanità e professionalità. A coordinare le operazioni sarà, come sempre, il prefetto Guido Aprea e il Comune sarà pronto a fare la propria parte". A palazzo ducale si è messa in moto la macchina dei soccorsi che vedrà all’opera le forze delll’ordine, la Capitaneria di porto, la Port authority, l’Asl e la protezione civile con le associazioni di assistenza e tutti i mezzi a disposizione.

La Life Support tornerà così ad attraccare al porto di Marina a meno di due mesi dalla prima volta. Il 19 aprile scorso la nave di Emergency sbarcò nello scalo apuano 55 persone salvate a bordo di una barca alla deriva in acque internazionali. Lo scorso 30 gennaio, invece, al porto di Marina arrivò la Ocean Viking di Sos Méditerranée che aveva soccorso 95 persone davanti alle coste libiche.