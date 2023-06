Luna park a Poveromo, divampano le polemiche: albergatori e balneari sulle barricate

Massa Carrara, 28 giugno 2023 – Il Consorzio balneari Massa e la Federalberghi Costa Apuana bocciano l’installazione di un luna park a Poveromo. "Ci uniamo alle preoccupazioni delle associazioni che sono già intervenute. Riteniamo che non si possa inserire un’attività ludica di quel genere in una zona soggetta a vincoli ambientali e da proteggere. Non si può collocare un luna park in un polmone verde che caratterizza la bellezza e la peculiarità di questa zona di costa". Il Consorzio va avanti così: "Ai problemi di carattere ambientale, si aggiungono le grandi perplessità dal punto di vista turistico. La questione si aprì anche due anni fa quando ci fu il primo tentativo di far insediare un luna park a Poveromo. Anche allora come oggi manifestammo forti dubbi al riguardo. Come allora pensiamo sia una scelta molto ’impegnativa’ per il territorio e che debba essere necessariamente frutto di una partecipazione delle categorie e della cittadinanza interessata. Come allora pensiamo che si debba prima individuare un obiettivo di offerta turistica e un programma da realizzare e che solamente dopo si possa pensare se e come inserire eventualmente in questo progetto un luna park. Come allora pensiamo che sia importante valutare l’impatto in termini di ordine pubblico e sicurezza: a maggior ragione nella zona di Poveromo dove il turista è solito venire perché sa di trovare una zona tranquilla dove riposare. Per tutte queste ragioni non possiamo quindi che dichiarare la nostra totale contrarietà a questo progetto rimanendo, come sempre, disponibili a dare il nostro contributo per creare un ’indirizzo’, una strada precisa, un piano strategico pluriennale del turismo da realizzare passo passo insieme all’amministrazione e alle altre categorie interessate".

Sulla stessa linea l’intervento di Sabrina Giannetti, presidente di Federalberghi Costa Apuana. "Ho raccolto in questi giorni le preoccupazioni dei colleghi albergatori di Ronchi e Poveromo - afferma la presidente Giannetti - per la prevista installazione di un luna park nella loro zona. Una scelta infelice e da bocciare in primis perché questa attività ludica porterebbe a rumori notturni legati all’aumento del traffico e potrebbe attirare persone che potrebbero creare problemi di ordine pubblico. Inoltre riteniamo che piazzare un’attività ludica di quel genere, anacronistica nella sua formula, non sia coerente con la tipologia di turismo che da sempre distingue il salotto buono della nostra costa apuana. Infatti, chi viene a fare le vacanze qui cerca la tranquillità, non il turismo della movida. Dover pensare che chi ci amministra e gli uffici preposti non abbiano pensato alle conseguenze di una tale installazione ci preoccupa e ci rattrista molto. Infine: vorremmo che non si facesse un gran minestrone tra il luna park e le attività in programma da Oliviero sulle quali non siamo contrari anche se vorremmo saperne di più".