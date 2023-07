Luna park, polemiche infinite Albergatori e balneari in azione Pronto esporto alla Procura

Tutte le categorie, albergatori, balneari, attività e residenti compatti nel dire no al luna park. "Non abbiamo nulla contro i giostrai e la loro attività, sia ben chiaro - esordiscono i gruppi che in questi giorni stanno vigilando sul progetto di accogliere il Luna park in via Verdi, nella tranquilla località di Ronchi, altamente vocata ad un turismo di qualità, lontano da schiamazzi e movide -. Contestiamo la decisione del luogo. Questo spazio non è adatto ad accogliere un luna park, anche perché per fare spazio alle giostre si sta facendo tabula rasa di un polmone verde di macchia mediterranea che non avremo più. Oltretutto risulta un progetto calato dall’alto perché nessuno tra residenti e operatori turistici, balneari e albergatori, è stato messo al corrente. E nonostante le nostre contestazioni, nessuno si è presentato agli incontri organizzati in questo ultimo periodo, tranne alcuni consiglieri comunali". Tutte le persone in zona cercano di appoggiarsi alle associazioni che si stanno adoperando per affrontare la questione: siamo in una zona paesaggistica, di elevato pregio ambientale. Anche Nuovi paesaggi urbani prende posizione: "Siamo contrarissimi al fatto che il comune autorizzi e agisca in prima persona per lo smantellamento di intere porzioni di vegetazione adulta con la promessa banale di sostituzione con tronchi di 6 centimetri di diametro: ci vorranno trent’anni a raggiungere lo stesso effetto di oggi. Lo abbiamo visto in piazza Stazione, al Parco dei Conigli, in piazza Betti. Inoltre la pulizia dei quattro mappali, boscati, di Oliviero, non è stata affidata a una ditta di giardinaggio ma a una ditta ha lo scopo di realizzare il lunapark. Che senso ha rilasciare l’autorizzazione della pulizia di un bosco a una ditta sapendo che gli è stato promesso che andrà ad installare lì il lunapark?" E lunedì pomeriggio l’aria che si è respirata in quell’area, tra cittadini, associazioni e operai intenti ad abbattere le piante, con tanto di ruspe, non è stata delle migliori. "Niente abbiamo contro i giostrai – riprende Paesaggi urbani – ma tanto abbiamo contro chi non gli ha trovato uno spazio idoneo in città, magari un’area dismessa, già cementificata e più consona. Un’area che, cogliendo l’occasione del luna park, il Comune avrebbe potuto attrezzare per attività ludiche tipo concerti, circhi, cinema e altro, recuperando una zona della città degradata e quindi valorizzandola". Nel pomeriggio di ieri le associazioni interessate si sono riunite a Ronchi con i legali per valutare quali direttive intraprendere e se ci sono le condizioni per presentare un esposto alla Procura della Repubblica. Purtroppo il bel polmone di macchia mediterranea è già stato raso al suolo.

Angela Maria Fruzzetti