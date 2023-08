Luna park, nuova protesta "Il Comune non risponde"

No al Luna park a Ronchi-Poveromo. Ancora una mobilitazione di associazioni e cittadini nell’atrio del Comune per invitare l’amministrazione a prendere atto anche dell’opinione di chi, a Ronchi e Poveromo, ci vive e soprattutto ci lavora; e a rispondere al questionario inviato tre settimane fa. Legambiente, Italia Nostra, Assiolo, Amici di Ronchi e Poveromo, Cai, Politichè, Nuovi paesaggi urbani, Friday for future, insieme a cittadini, albergatori e balneari, hanno consegnato otto domande al vice sindaco e al presidente del Consiglio comunale chiedendo risposte scritte, ad oggi non ancora pervenute. Sette domande, come ha ricordato il presidente degli Amici di Ronchi Poveromo, Luigi Marzotto Caotorta, riguardano "il taglio degli alberi e la conseguente violazione del regolamento comunale e nazionale e sono state corredate da un esposto; l’ultima domanda segnala invece il danno ambientale ed economico ricadente su residenti, albergatori e agenzie immobiliari". Tutti hanno sottolineato di avere a cuore il lavoro della categoria degli spettacoli viaggianti "per cui invitiamo il sindaco a provvedere di collocarli in uno dei siti previsti dal regolamento".

A questo proposito i consiglieri Enzo Ricci e Stefano Alberti del Pd hanno ribadito come "non c’è motivo di andare a danneggiare un’area sottoposta a vincoli paesaggistici quando esistono sul territorio ben 11 aree individuate nel regolamento comunale adibite a pubblico spettacolo". Anche Elia Pegollo ha rimarcato la protezione dell’ambiente e della biodiversità e degli ecosistemi: "L’espianto delle alberi nella nostra zona avviene senza alcun criterio". Per la consigliera dei 5 Stelle, Daniela Bennati, "è una cosa ingiusta e non gestita bene. Da quanto sappiamo, l’affittuario di quell’area risulta essere Stefano Giardi. Ho chiesto lumi per sapere chi è il proprietario perchè sembra legato a una situazione poco chiara. Sono in attesa di una risposta". Bruno Giampaoli ha introdotto l’incontro ricordando la battaglia per difendere l’area di Ronchi Poveromo, zona protetta dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Angela Maria Fruzzetti