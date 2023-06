"Luna park: noi contrari"

Non si placano le proteste per la scelta di posizionare il Luna park a Poveromo. L’ex presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti scrive alla Guardia forestale e ai carabinieri del Noe. Il Polo progressista di Sinistra invece critica le decisioni dell’amministrazione comunale: "Siamo contrari ad ogni nuova occupazione a discapito delle aree verdi, soprattutto quando non si tiene conto del contesto ambientale, storico e sociale. Immaginare nel polmone verde della nostra costa ulteriore consumo di suolo, abbattimento di vegetazione e inserimento di un’attività ludica che niente ha a che fare con il contesto sociale e storico, ci pare un’operazione che porterà danni alla collettività e utili ai soliti noti. Bene che si siano mosse le associazioni del territorio a difendere la biodiversità che questi luoghi contengono, male che ci siano i soliti assenti che in questo momento preferiscono, maldestramente, spostare attenzione su altro per non andare contro ad una amministrazione che li ha ben oliati nel passato. Insomma un’Amministrazione mai stata attenta al tema del consumo di suolo e della tutela del verde, decide di installare un’area giochi che promette di fare disastri pari a quelli fatti nel Parco dei Conigli a Marina di Massa (con il silenzio assenso di finti difensori dell’ambiente). Il rischio è quello di non valutare debitamente l’impatto di tale allestimento. Chiediamo all’amministrazione di fornire tutti i pareri tecnici che sono necessari a garantire il rispetto della natura dell’area senza comprometterne le specie viventi che la abitano. Inoltre chiediamo al Wwf e a tutte le associazioni ambientaliste che battano in colpo".