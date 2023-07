Luna park, il giallo del terreno "Si chiarisca chi è il proprietario"

Tante ombre sul terreno dove dovrebbe sorgere il luna park a Poveromo. Ci sono molti aspetti ancora tutti da chiarire, in particolare su quella che è la proprietà da cui discenderebbe poi il contratto di affitto con la società che organizza e gestisce parchi divertimento: ed è solo a questa, in forza dell’affitto vigente, che il Comune di Massa ha autorizzato prima alla pulizia dei terreni poi anche l’abbattimento di 7 alberi con prescrizioni che riguardano nuove piantumazioni. Già il Polo Progressista e di Sinistra aveva invitato l’amministrazione Persiani a verificare meglio le carte, chiamando in causa la Procura su una visura catastale molto dubbia.

"Il terreno – scrivevano - infatti potrebbe essere ancora oggi oggetto di indagine da parte della Procura di Lucca". Quantomeno sarebbe oggetto di una recente sentenza di condanna per truffa. A entrare nel merito, ora, è la professoressa Franca Leverotti, residente di Poveromo. Secondo la nota ambientalista, infatti, il proprietario del terreno sarebbe un altro e conosciuto a palazzo civico. Residente a Firenze, "il legittimo proprietario del terreno di Poveromo, ben noto all’amministrazione per i numerosi contatti avuti in occasione del recente Regolamento urbanistico tramite il suo architetto, è all’oscuro di un affitto ai giostrai – scrive Leverotti –. Per un qualche errore, al catasto risulta oggi proprietario, fin dal 1985, un signore che l’avrebbe avuto in eredità. Nella visura storica catastale non compare però alcuna transazione tra il legittimo possessore del terreno e la signora che, con testamento olografo, l’avrebbe lasciato alla persona che risulta oggi proprietario".

"Il piano vigente di Ronchi Poveromo, riadottato da questa amministrazione, – Aggiunge poi Franca Leverotti – registra una svista che va certamente corretta. L’area in questione risulta classificata infatti area bianca, perché inizialmente il proprietario si era offerto di donarla come parco pubblico in cambio della costruzione di un albergo in altri terreni, come è noto all’Urbanistica. Poiché la transazione non è andata a buon fine, logica avrebbe voluto che questo bene rientrasse come area a verde nel parco costiero. Attendiamo chiarimenti dall’amministrazione sui due punti" conclude.

Va chiarito però che lo stesso terreno si trova in quella fascia, da via Verdi al Lungomare, che non è stata stralciata dal Regolamento urbanistico, anche se l’osservazione del proprietario era stata comunque prima parzialmente accolta poi respinta dalle controdeduzioni degli uffici tecnici, con totale stralcio di quello che era definito Aru 6.02.