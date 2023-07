Luna park, attacco al sindaco "Persiani fa come Pilato E lascia decidere i tecnici"

Persiani novello Ponzio Pilato? Il consigliere comunale del Pd, Stefano Alberti, in merito alla questione Luna Park in area Ronchi-Poveromo, sostiene che "il sindaco gioca a fare il novello Pilato, non esprime una chiara posizione ma dice di voler subordinare la scelta politica-amministrativa alle indicazioni degli uffici tecnici. Vorrebbe farci credere di potere e dover scaricare sugli stessi la responsabilità della decisione. Questo non è esattamente ciò che ci si aspetta da un sindaco che, acquisiti certo i pareri tecnici necessari, deve valutare quale scelta responsabilmente attuare ma, altrettanto chiaramente, deve saper dire, senza essere reticente, cosa pensa e rispondere a chi ha sollevato da tempo legittime preoccupazioni".

Cittadini, associazioni, forze politiche e di opposizione "chiedono, al sindaco, e non ai tecnici, di conoscere la volontà politica dell’amministrazione – continua Alberti –. Persiani ormai dovrebbe ben sapere che nell’amministrare la cosa pubblica non sempre vale il detto ’quando non é espressamente vietato può essere consentito’. Ma se questo richiamo non bastasse a suscitare qualche dubbio può servire ricordare al sindaco che sull’area incidono vincoli, stringenti salvaguardie paesaggistiche, destinazioni urbanistiche incompatibili con attività che possono anche solo alterare la ’percezione’ di naturalità della zona".

"Consentire un uso improprio di questa area – prosegue il consigliere – significherebbe non solo abdicare a governare una fascia di enorme valore paesaggistico, ambientale e storico ma anche non essere consapevoli del fatto che la pineta è un’area retrodunale il cui mantenimento e la cui naturalità deve essere privilegiata sopra ogni cosa ( come indicato anche dai documenti Pit-Pa-Ru)". Molti, quindi, gli aspetti da valutare con attenzione, secondo il consigliere del Pd "per non ridurci a Cenerentola di turno in rapporto a realtà a noi vicine quali Forte e Pietrasanta, per evitare sottomissioni, magari orchestrate ad arte e per contrastare condizionamenti che possono venire dal potere politico dominante". E ancora Alberti chiede di fare chiarezza "sul contenzioso legato alla proprietà del lotto, oggetto peraltro di denunce e indagini della procura di Lucca. Pertanto, non credo alle ’rassicurazioni’ di chi non ha voluto o saputo dare risposte in Consiglio comunale e penso che chi si oppone al Luna Park a Ronchi Poveromo non si rassegnerà alle mancate risposte dell’amministrazione e tanto meno sarà disposto a subire scelte sbagliate".