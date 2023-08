Luna Park a Poveromo: Politikè punta i piedi "Utilizzare aree idonee"

"Mancate risposte e assenza di visione". Così l’associazione Politikè tramite il portavoce Ruggero Porta (nella foto) critica il sindaco Francesco Persiani sull’ipotesi dell’arrivo del Luna Park a Poveromo. "E’ davvero surreale questa risposta del Sindaco Persiani che certifica senza ombra di dubbio la mancata presa di posizione politica sulla vicenda. Nonostante le divisioni di competenza con gli atti meramente amministrativi, Persiani non può eclissarsi sulle sue responsabilità politiche tra le quali, ad esempio, quella di aver lasciato quell’area come ‘zona bianca’. Su queste cose, una volta per tutte, dovrebbe rispondere ai cittadini assumendosi le responsabilità che gli competono. Per quel che riguarda le proposte di modifica del Regolamento del Verde in discussione in questi giorni, che contengono tra le altre cose un chiaro segnale volto a favorire le installazioni e il permanere degli spettacoli viaggianti, verso i quali ribadiamo il nostro sostegno e il riconoscimento del diritto a svolgere pienamente il proprio lavoro, continuiamo a ritenere che il sindaco non abbia bisogno di individuare nuove aree per la localizzazione di queste attività ma debba utilizzare quelle già previste negli strumenti urbanistici. Ricordiamo inoltre – conclude - che il Regolamento del Verde, non solo deve essere conforme ai vincoli previsti dai codici dell’ambiente e del paesaggio e al piano acustico del comune, ma è comunque subordinato al Pit e ad esso si deve uniformare".

Intanto continuano le lamentele dei cittadini su quella che è un’area verde destinata a diventare uno spazio per le giostre.