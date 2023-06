Luna Park a Poveromo, passi avanti Ma è già scoppiata la bagarre

Un luna park nella zona di Poveromo? Quelle che erano voci, alimentate dalle foto di lavori di pulizia e abbattimento di alcune piante lungo il fronte di via Verdi circolate sui social, ora trovano anche un appiglio ‘amministrativo’ che comunque non dà ancora certezze sul futuro di quell’area. Anche perché il tentativo di portare il Luna Park sfrattato da Forte dei Marmi a Poveromo c’era già stato un paio di anni fa ma si era scontrato con i problemi nell’ottenere le necessarie autorizzazioni paesaggistiche e di pubblico spettacolo nella fascia litoranea peraltro vincolata e in una zona in cui la pianificazione urbanistica è almeno in parte congelata. Un Luna Park ancora da venire ma che sta già scatenando polemiche con ambientalisti e residenti (e anche turisti) nettamente contrari. L’intervento stavolta riguarda l’area di via Verdi che potrebbe rientrare nella fascia non soggetta a stralcio del Regolamento urbanistico, ossia il tratto verso il viale a mare che è quindi disciplinato dal Regolamento urbanistico e dove sarebbero consentiti anche interventi di vario tipo. Il 20 giugno il dirigente dei lavori pubblici ha infatti firmato l’autorizzazione con la quale concede alla società ‘Giardi Stefano e C. Snc’ con sede legale in San Gimignano di intervenire sul terreno in via Verdi (angolo con via Poveromo in direzione mare). La società si occupa di gestione di spettacoli viaggianti, come il luna park. L’autorizzazione paesaggistica, su richiesta avanzata il 1 marzo, prevede la pulizia dell’area con taglio e sostituzione di alberi oltre alla realizzazione di recinzione perimetrale. Il vincolo paesaggistico esiste, siamo in zona litoranea, quindi serviva anche il via libera da parte della Soprintendenza che è arrivato con prescrizioni. Un intervento che il dirigente comunale valuta di ‘lieve entità’ e che inserisce nel procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica. Il 22 maggio la commissione per il paesaggio dà il parere favorevole prescrivendo la sostituzione dei lecci con pino di Aleppo. Il 20 giugno la Soprintendenza esprime parere favorevole al progetto con altre prescrizioni: ogni albero da abbattere, perché valutato a rischio di cedimento, "dovrà essere sostituito nella medesima posizione da un esemplare adulto, inoltre dovranno essere reimpiantati nelle stesse posizioni altrettanti esemplari di pini già abbattuti nel corso del tempo". Come detto, però, per ora siamo solo alla fase della sistemazione dell’area. Per realizzare e aprire il luna park servono anche altre autorizzazioni specifiche di cui per ora non c’è traccia.