Luminarie:: "La nostra via dimenticata"

Su chi abbia diritto alle luminarie e chi no è un dilemma che da anni attanaglia coloro che rimangono al buio. C’è chi deve abbassare le serrande perché le luci di Natale sono troppo forti e chi vorrebbe aprire le serrande per godere del calore delle feste. Al centro un’amministrazione con il compito di decidere chi illuminare. A Marina in via Nazario Sauro c’è il barbiere Mario Grassi che da 51 anni per il periodo natalizio si occupa delle luminarie dove la sua attività "perché nessuno si è mai preso la briga di farlo. Le varie amministrazioni hanno sempre dimenticato questa strada e anche quest’anno stessa storia. Ci sono commercianti di serie A e commercianti di serie B, noi facciamo parte dei secondi non rientriamo nella cosiddetta Marina bene. Questa è la strada più vecchia della frazione, chiamata anche via delle Capanne ma nonostante questo ce la siamo sempre illuminata da soli. E’ stata fatta una riunione dall’amministrazione comunale nella quale hanno deciso le strade da illuminare. A questo punto mi chiedo quale criterio sia stato usato, quale metro di misura per decidere una si e l’altra no". Per un totale di 1400 euro i commercianti di via Nazario Sauro hanno così messo mano al portafoglio, prendendo dalle loro tasche la cifra necessaria per fare installare qualche luce "niente a che vedere con quelle messe dal Comune - prosegue Grassi - ma noi siamo riusciti a raccogliere questi fondi. Non ci possono essere strade illuminate gratuitamente con addirittura chi deve abbassare le serrande per la troppa luce e altre lasciate al buio. Allora sarebbe più giusto che ciascun commerciante pagasse una parte di luminarie e l’altra venisse dal Comune, in modo da poter godere tutti dell’aria di festa che ci meritiamo".

P.P.