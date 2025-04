L’ultimo saluto a Giuseppe Palazzolo

In questi giorni si è spento a causa di una malattia Giuseppe Palazzolo, il 26 maggio avrebbe compiuto sessant’anni. Giuseppe era nativo del paese di Terrasini in provincia di Palermo, ma era carrarese di adozione. L’uomo era molto conosciuto in città dove si era fatto un nutrito gruppo di amicizie per lavoro. Trasportatore e commerciante ha svolto l’attività di collegamento tra Carrara e la Sicilia per oltre quarant’anni.

Lo ricorda con affetto l’imprenditore ed ex consigliere comunale Lucio Boggi, che per Palazzolo provava un sentimento fraterno. "Lavoratore instancabile, padre meraviglioso, marito unico, Giuseppe ha saputo sacrificarsi lontano dalla sua terra per il bene della famiglia – scrive Boggi –. Chi lo ha conosciuto non può che ricordare la sua grande disponibilità, la sua infinita bontà e la sua capacità di condividere il buono e il brutto della vita. Lascia la moglie Rosaria, tre figlie, Aurora, Martina e Serena, splendide ragazze il cui futuro non potrà che essere luminoso, irradiato dalla grande luce che Giuseppe ha tracciato per loro. Gli amici innumerevoli di Carrara soffrono per la perdita, ma non dimenticheranno il suo sorriso – conclude Boggi –, la sua generosità d’animo, la sua simpatia. grazie Amico per i momenti meravigliosi che abbiamo vissuto, ci vediamo presto".