L’ultimo saluto a Enzo Marco

I funerali dell’artista Enzo Marco Diamanti si svolgeranno oggi alle 16,30 nella chiesa di San Ceccardo vescovo e martire di viale XX Settembre. Enzo Marco è deceduto domenica mattina dopo essere stato investito da un’auto mentre stava attraversando il viale in località la Fabbrica, a pochi passi dalla sua abitazione. La famiglia ringrazia per la vicinanza e il supporto tutte le persone che in questi giorni si sono strette attorno al loro dolore. Uomo di cultura, amante del dialetto, personaggio noto della società, Enzo Marco sarà ricordato per la sua infaticabile opera di traduzione di testi dall’italiano al dialetto. Una grande perdita per tutta la comunità e anche per il nostro giornale, visto che l’artista si dilettava ormai da anni con la rubrica settimanale dedicata all’oroscopo in carrarino, appuntamento del sabato che molti lettori seguivano con grande affetto.

La famiglia comunica inoltre che Enzo Marco ai fiori avrebbe preferito una donazione alla biblioteca civica Lodovici di piazza Gramsci, luogo a lui molto caro. Chi volesse esaudire il suo ultimo desiderio può farlo donando a: Comune di Carrara Ufficio Tesoreria. Iban IT 41 H 05387 24510 000047284260. Bper banca, via Roma 2, Carrara.