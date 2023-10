L’ultimo saluto a De Angeli: "Amava il lavoro e la cultura"

Una chiesa gremita di fedeli, parenti, conoscenti e amici del dottor Antonio De Angeli, 80 anni, morto dopo una breve malattia. In tanti si sono stretti attorno al dolore della vedova Daniela, delle figlie Chiara e Francesca.

La messa funebre è stata officiata da monsignor Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga, legato al dottor De Angeli da stima e amicizia, circondato da tanti diaconi e sacerdoti tra cui don Patrizio, don Amadi, parroco dei Quercioli, don Stefano parroco di Mirteto, don Scortini della parrocchia di Antona, don Raffaello parroco di Carrara. Una cerimonia funebre toccante, hanno preso parola anche Rina Caputo dirigente Cif, e il direttore Walter Fiani, ricordando gli impegni e la passione di De Angeli verso il mondo culturale, in particolare la rivista “Le Apuane“, l’amore per la promozione della salute e verso la scuola, dedicando tempo alla formazione dei docenti. Era nell’associazione Maestri cattolici e fondò l’associazione Scuole materne libere di Massa Carrara di cui era ancora responsabile. Nato a Casette, aveva conservato e coltivato le sue radici,. E a Casette è tornato per riposare accanto ai suoi familiari, vicino a quel fratello che troppo presto lo aveva lasciato. "De Angeli - è il ricordo di Monica Guglielmi, direttrice della Zona distretto apuana - era un grande professionista, il centro di documentazione che aveva creato a Massa è stato uno dei più forniti della regione. Pacato, sempre sorridente e gentile, molto colto, riusciva ad essere accogliente con tutti, mettendo a disposizione di ciascuno le proprie competenze".

