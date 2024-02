L’ultimo libro di Eugenio Giani nel castello di Castiglione del Terziere

Castiglione del Terziere riapre le sue porte. Per ora solo per un pomeriggio, nella speranza che in futuro tutti i suoi tesori siano nuovamente svelati al pubblico. Oggi, domenica, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sarà nel suggestivo borgo del Comune di Bagnone per presentare il suo libro intitolato ‘Cosimo I dei Medici. Il padre della Toscana moderna’. Appuntamento alle 16 nell’affascinante castello di Castiglione in Lunigiana.

L’incontro si aprirà con i saluti del sindaco del Comune di Bagnone Giovanni Guastalli e del presidente di ‘Omnia Vanitas Comitato amici di Loris Jacopo Bononi’, Roberto Lazzini. La presentazione del libro sarà a cura del direttore del Museo De’ Medici Samuele Lastrucci. Eugenio Giani nel suo ultimo libro ripercorre la vita e le imprese di governo di Cosimo I, il suo rapporto con le arti e ne evidenzia soprattutto la dimensione di legislatore e statista.

Una storia di genio e bellezza, ma anche di intrighi e sventure, ingredienti che hanno caratterizzato la vicenda biografica della famiglia dei Medici, signori di Firenze e l’intero Rinascimento. L’autore aveva cominciato a scrivere il libro già alcuni anni fa, poi la campagna elettorale e la pandemia di Covid lo avevano costretto a mettere in pausa la sua passione per la storia e la scrittura- Adesso il libro è uscito proprio nel 2024, anno in cui ricorrono tra l’altro i 450 anni dalla scomparsa di Cosimo.