Luigi Ratti in concerto per la rassegna “Organ in progress“

Tornano i concerti di “Organ in progress“. L’appuntamento è per stasera alle 21 nella chiesa della Misericordia di Massa e il programma prevede musiche di Dietrich Buxtehude (1637-1707), Johann Pachelbel (1653-1706), Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656-1746), Georg Friedrich Händel (1685-1759), Domenico Scarlatti (1685-1757), Benedetto Marcello (1686-1739). All’organo il maestro Luigi Ratti, diplomato in organo al conservatorio Cherubini di Firenze e in didattica della musica al conservatorio Puccini di La Spezia. Ratti frequenta i corsi di perfezionamento all’accademia di musica italiana per organo, studia letteratura organistica italiana rinascimentale, barocca e spagnola, approfondisce l’interpretazione delle opere di Bach, studia letteratura romantica tedesca per organo. Il suo repertorio organistico spazia dal ‘500 ai giorni nostri, con particolare attenzione al ‘900. Con un gruppo di musicisti, nel 2006 fonda Les Passions de l’âme sperimentando alcuni aspetti del repertorio del periodo barocco dedicato a piccole formazioni strumentali e vocali. E’ docente di musica nella scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Beato Angelico di Firenze, nonché dal 2020 fondatore dell’associazione Organ in Progress. E’ stato direttore artistico di numerosi festival e rassegne internazionali. Svolge attività concertistica in Europa suonando su strumenti di alto profilo storico e artistico. “Organ in progress“ promuove ogni iniziativa utile a diffondere e valorizzare la cultura musicale, gestisce la formazione di organisti mediante corsi di perfezionamento, concorsi, concerti e conferenze; promuove la ricerca storica e la conservazione, fornendo supporto tecnico e scientifico nei processi di restauro e nella costruzione di nuovi strumenti; promuove ed organizza concerti; promuove attività di documentazione e ricerca musicale. Info su www.organinprogress.com.

Maurizio Munda