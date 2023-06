L’Ufficio postale chiude per diventare una ‘Polis’ Via ai lavori di ammodernamento dello sportello

L’ufficio postale a Coloretta di Zeri sarà ammodernato per migliorare la qualità di servizi e accoglienza. I lavori rientrano nel piano delle Poste per le ‘Polis-casa dei servizi di cittadinanza digitale’. Il cantiere si apre lunedì e dovrebbe chiudersi il 3 luglio. Il progetto di Poste Italiane si pone l’obiettivo di rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, favorendo la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide. Durante i lavori a Zeri i servizi saranno garantiti dalle Poste di Pontremoli, in via Pirandello 2, aperte dal lunedì al venerdì (ore 8,20-13,35) e il sabato (8,20-12,35). La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Zeri consentirà lo sviluppo di attività innovative con nuovi servizi.