’Luciano Spalletti e il calcio di oggi’: tutti i restroscena del mister

’Luciano Spalletti e il calcio di oggi’ è stato l’avvincente tema dell’incontro del Panathlon Club Pontremoli Lunigiana all’agriturismo Filippi di Oppilo con il giornalista sportivo Enzo Bucchioni presentato dal presidente Aldo Angelini. Prima di dedicarsi allo sport il cronista ha guidato varie redazioni locali de La Nazione. La sua carriera di giornalista sportivo comincia nella seconda metà degli anni Ottanta e collabora a diverse riviste, compreso il Guerin Sportivo. Come inviato ha partecipato ai più grandi avvenimenti sportivi internazionali. Nel corso della conversazione Bucchioni ha disegnato la cifra calcistica e umana di un grande tecnico sul campo, capace di far girare le squadre come orologi. Ricordate il 4-2-3-1 romano con Perrotta incursore e Totti falso nove? Tecnico attento ai rumori, suscettibile, Spalletti è protagonista di una grande carriera che negli anni lo ha visto raccogliere successi in Italia e all’estero, con Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma, Zenit San Pietroburgo, Inter e Napoli. Dopo aver conquistato sette trofei in Italia con la Roma e in Russia con lo Zenit, Spalletti ha vinto lo scudetto nel 2023 con il Napoli, 33 anni dopo Maradona. Poi diventa Commissario tecnico della Nazionale. Bucchioni che aveva scritto il libro ’Spalletti il vincente’ sulla base del rendimento storico, finalista del premio Bancarella Sport ’24, forse ha pagato il ko dell’Italia agli Europei. Ricco di aneddoti, curiosità e retroscena, il libro è la storia di un allenatore dallo stile unico, dentro e fuori dal campo; è la storia del suo amore tenace ed esclusivo per il calcio.

Tra gli ospiti della serata, assieme a Bucchioni, anche Mauro Bertacchini, direttore tecnico del Lunigiana 1919. E’ stato un vero e proprio momento di scambio culturale proseguito poi sul tema del calcio di oggi. Presenti anche Vittorio Giusti del Club Versilia-Viareggio, Alessandro Giusti del distretto Italia e Gianfilippo Mastroviti vice-governatore dell’Area 6 Toscana.

Natalino Benacci