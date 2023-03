Luce tolta, Enel precisa: "Intervento necessario"

"Un intervento urgente e rapido". Enel risponde alle proteste dei ristoratori. "C’era stato regolare preavviso dell’utenza, per la sostituzione di un interruttore di bassa tensione che risultava danneggiato all’Interno della cabina di trasformazione dell’energia elettrica. Le operazioni hanno fatto sì che si potesse evitare un blackout non programmato e di ben più lunga durata. E-Distribuzione si scusa per il disagio, ma ricorda altresì che alcune attività di manutenzione del sistema elettrico devono essere svolte immediatamente per ragioni di sicurezza e di continuità del servizio, anche a tutela della cittadinanza". E-Distribuzione ricorda che "per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul nostro sito web e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione".