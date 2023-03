Luce e gas Scatta l’allarme "In atto pratiche scorrette"

Luce e gas, alcuni cittadini hanno ricevuto negli ultimi tempi una telefonata dal loro gestore che comunicava di avere avuto la richiesta di passaggio ad altro gestore. La Confconsumator di Massa Carrara mette sull’avviso gli utenti di prestare attenzione a queste chiamate e nel caso di non stipulare alcun nuovo contratto. Ma facciamo un po’ di chiarezza su quanto sta accadendo. "I cittadini – afferma in una nota la Confconsumatori – raccontano la stessa vicenda nella quale si sono, loro malgrado, trovati coinvolti. Le persone sono state contattate telefonicamente dal loro gestore luce e gas che comunicava di aver ricevuto la richiesta di passaggio ad altro gestore che sarebbe stata operativa di lì a pochi giorni, mettendo così fretta ai consumatori. Queste persone cadevano dalle nuvole, non avendo mai effettuato alcuna richiesta di cambio gestore né telefonica né per iscritto o via mail per cui allarmati, visto anche che nel settore energetico ci sono numerosissime società diverse, con prezzi di luce e gas che nell’ultimo anno hanno subito ingenti aumenti, si sono quindi attivati per avere informazioni sul nominativo del presunto nuovo gestore, ma il vecchio gestore riferiva loro che loro vedevano ’nel sistema’ solo la richiesta di cambio ma che per privacy non potevano comunicare nulla. Allarmati e non sapendo come comportarsi, questi consumatori venivano poi raggiunti da altri contatti telefonici da parte del vecchio gestore che proponeva loro una ’facile risoluzione’ del problema con la possibilità di rientrare con loro però stipulando nuovi contratti che purtroppo prevedevano tariffe maggiori sia per la luce che per il gas. Alcuni di questi quindi, nella difficoltà nell’incertezza della situazione, decidevano di ’rientrare con il vecchio gestore’ a prezzi maggiori". La Confconsumatori ritiene che si tratta in realtà di un ’giochino’ per così dire posto in essere da queste società che comunicano di aver ricevuto la richiesta di cambio gestore, cosa non vera, solo al fine di mettere in difficoltà il cliente e far cessare i vecchi contratti a tariffe vantaggiose per gli utenti e indurli a stipularne di nuovi a tariffe maggiori.

"Se vi trovate in casi analoghi – consiglia l’avvocato Francesca Galloni, legale di Confconsumatori Massa Carrara e vice presidente di Confconsumatori Toscana – non stipulate nuovi contratti con il vecchio gestore ma rivolgetevi alle associazioni di consumatori che tramite una richiesta online sullo Sportello del consumatore nel portale di Arera possono richiedere informazioni sul gestore luce e gas di ogni singola utenza al fine di verificare se quanto riferisce il vecchio gestore corrisponde al vero oppure, come temiamo, no. Si tratta, visto il ripetesi di stesse identiche situazioni denunciate da più cittadini, di vere e proprie pratiche commerciali scorrette, azionate solo al fine di mettere in difficoltà il consumatore e indurlo a restipulare contratti a prezzi più favorevoli per le aziende. Consigliamo, se non avete mai fatto la richiesta di cambio gestore, di ricercare come sopra detto il nominativo del reale gestore della utenza luce e gas e solo all’esito di questa ricerca, di valutare il da farsi, senza sottoscrivere nuovi contratti a condizioni sfavorevoli. Si ricorda infine che esiste sempre il diritto di ripensamento da esercitarsi entro 14 giorni dalla stipula del contatto". Per informazioni, tel. 0585 488643.