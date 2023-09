"Lucas 2.0 torna nel presidio originario della Lunigiana"

Nonostante le richieste all’Asl di far rientrare l’apparecchiatura ’Lucas 2.0’, massaggiatore cardiaco automatico esterno, che permette di effettuare meccanicamente le compressioni toraciche a pazienti in arresto cardiaco, trasferita due mesi fa dal presidio di Aulla a Carrara, già dotata del device, nulla si è mosso e la macchina è rimasta dov’è. Si era lamentato con l’azienda per questo depotenziamento del 118 aullese il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri che aveva preso spunto dal decesso di un 37enne colpito da infarto e poi deceduto. "Forse avrebbe potuto trarre beneficio dalla presenza dell’apparecchiatura trasferita a Carrara senza un perché - ribadisce -, l’Asl fa orecchie da mercante quasi a voler manifestare con una prova di forza la diversa valenza della vita umana in un luogo piuttosto che in un altro". Pertanto chiede formalmente di restituire subito l’apparecchiatura ’Lucas 2.0’ al 118 di Aulla e di interrompere immediatamente ogni procedura che voglia indebolire il medesimo 118 privandolo di una delle figure mediche che vi operano e che si sono dimostrate essenziali in molte circostanze emergenziali e non solo. "Inoltre dopo il rinvio per l’ennesima volta, del confronto con SdS e sindaci, da ottobre - prosegue - l’Azienda toglierà uno dei medici destinati a coprire i servizi del 118 ad Aulla. Nonostante che i professionisti ci siano e siano disposti a coprire i turni, anzi, nonostante che alcuni di loro possano non raggiungere l’orario minimo di contratto. Il territorio viene mortificato continuamente e l’Asl condanna i cittadini a subire disservizi e rischi". Guardando alla situazione Ferri si interroga anche sull’utilità di un consorzio come SdS Lunigiana. "Sbriga bene l’ordinaria amministrazione, soprattutto in campo sociale, ma manca una guida politica in grado di consentire una seria discussione interna e garantire un franco, costante ed efficace confronto tra territorio ed Azienda".

