Luca Nannipieri parla dei classici

Oggi alle 17 la sala Gestri della biblioteca Lodovici ospita il penultimo incontro della rassegna letteraria ‘Il Pensier Lib(e)ro’, organizzata dall’associazione Qulture con il contributo del Comune di Carrara e in collaborazione con Mondadori Bookstore. L’ospite di questo appuntamento è Luca Nannipieri, uno dei massimi esperti di storia dell’arte, con la lectio magistralis ‘Cosa sono i classici’. Un discorso che prende le mosse da una constatazione di fondo: non si può dare per assodato che i classici siano quelli che convenzionalmente reputiamo tali, perché, assumendo questo dato in apparenza irrefutabile, di fatto finiremmo per precluderci gran parte della meditazione su ciò che classico è ed è stato.